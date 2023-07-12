Происшествия 12 июля 2023, 01:06 Запросившую помощь на Эльбрусе тургруппу эвакуировали МЧС: спасатели спустили с Эльбруса россиянина и белорусских туристов, запросивших помощь

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Сотрудники спасательных служб эвакуировали четверых белорусских альпинистов и одного россиянина с горы Эльбрус. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС РФ.

«Спасатели спустили туристов с Эльбруса, они уже на канатке, все живы, здоровы», — сказано в сообщении.

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Авторы материала отметили, что незарегистрированная группа из пяти альпинистов запросила помощи, двум участникам группы стало плохо. На место происшествия отправилось восемь спасателей отряда МЧС РФ. Сотрудники службы оставались на связи с группой туристов. Люди находились на высоте 5300 метров над уровнем моря.

Ранее стало известно об эвакуации четырех альпинистов с Эльбруса. Любители экстремального спорта застряли там из-за непогоды и не смогли спуститься самостоятельно. После эвакуации дальнейшая помощь путешественникам не понадобилась.

В мае появилась информация о пропаже шести белорусских туристов на Эльбрусе. Альпинисты поднимались на вершину по западному склону и перестали выходить на связь.