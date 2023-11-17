Происшествия 17 ноября 2023, 18:48 Спасателей представят к награде за работу на месте обрушения дома в Астрахани Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

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Сотрудников экстренных служб, которые участвовали в спасении жильцов обрушившегося дома в Астрахани, представят к награде. Об этом заявила пресс-служба МЧС России.

«Глава МЧС России Александр Куренков поручил представить к награде пожарных и спасателей, принимавших участие в спасении людей при частичном обрушении жилого дома в Астрахани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели смогли оперативно эвакуировать жильцов из пятиэтажки до момента ее обрушения. Несмотря на опасность и растущие трещины, никто из сотрудников МЧС не остановился. Они проявили героизм вывели людей из здания.

Частичное обрушение дома на Вокзальной площади в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Жильцы пятиэтажки заметили на фасаде трещины, после чего обратились в экстренные службы. В доме обвалились два подъезда, некоторые жильцы оказались заблокированы. Жертва ЧП в итоге одна — 84-летняя пенсионерка.

Сотрудники МЧС полностью разобрали завалы и вывезли 350 кубических метров обломков здания.