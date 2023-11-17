Происшествия 17 ноября 2023, 15:22 Спасатели завершили разборы завала частично обрушившегося дома в Астрахани РИА «Новости»

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Спасатели закончили разбор завалов дома, который частично обрушился в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области полковник Виталий Буранов зачитал комиссии по чрезвычайным ситуациям доклад, в котором изложил итоги работы спасателей. Он отметил, что экстренные службы использовали для разборки завалов инженерную технику и вывезли 350 кубических метров конструктивных элементов рухнувшего здания.

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«Спасатели обследовали жилой дом, чтобы определить, можно ли пускать собственников квартир для сбора личных вещей», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС пришли к выводу, что жителям третьего и четвертого подъездов придется временно остаться в пунктах размещения или у родственников.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что ответственность за обрушение пятиэтажного дома на Вокзальной площади лежит на главных жилищных инспекторах. По его словам, дом рухнул из-за их недосмотра.