Создателя пирамиды Finiko арестовали на два месяца

Одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина поместили в СИЗО на два месяца. Он был задержан в пятницу в Казани.

Доронина отправил под стражу Вахитовский суд Казани. Его задержали, когда он приехал на допрос к следователю. Об этом сообщило ИА «Татар-информ».

Доронин просил, чтобы его поместили под домашний арест, так как его жена беременна и в октябре собирается рожать. Но суд отправил его в СИЗО до 28 сентября.

Обвинение предъявили по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

У Доронина отобрали два паспорта — российский и турецкий, который он получил пару месяцев назад. В суде сооснователь финансовой пирамиды рассказал, что планировал открыть в Турции трейдинговую компанию. При этом он оформил турецкий паспорт на имя Онур Намик.

Центробанк РФ в прошлом году признал Finiko финансовой пирамидой. В декабре прокуратура Татарстана возбудила против создателей организации уголовное дело.

Ранее «360» рассказывал, как сотни людей остались без денег, доверившись Finiko.

Маркетолог Феникс Фламм в беседе с «360» отметил, что для привлечения людей в финансовую пирамиду не нужно обладать каким-то уникальным даром, достаточно быть активным и общительным человеком.