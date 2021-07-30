Фараон финансовой пирамиды. Как сооснователь Finiko смог завлечь вкладчиков

Полиция задержала Кирилла Доронина — одного из основателей финансовой пирамиды Finiko. Биография бизнесмена ничем не примечательна. Но этого и не нужно, считают маркетологи, — достаточно знать принципы MLM и быть активным пользователем интернета.

В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Против бизнесмена и его партнеров в Татарстане завели уголовное дело еще в прошлом году. Поводом стало отсутствие у компании регистрации в налоговой инспекции, а также необходимой лицензии трейдера.

Пирамида Finiko появилась в 2019 году. Используя множество сайтов и групп в интернет-мессенджерах, создатели уверяли, что на них работают сотни трейдеров, которые инвестируют в бумаги с высокой доходностью. Людей агитировали стать вкладчиками, обещая прибыль до 25% в месяц.

Клиентам также предлагали закрыть просроченный кредит за 35% от суммы долга. Но все, кто рискнул перевести деньги в Finiko, остались ни с чем: пирамида лопнула. Центробанк внес организацию в список финансовых пирамид, а обманутые вкладчики создали петицию, чтобы привлечь к ответственности организаторов.

Романы Жюля Верна и свечи оптом

Нельзя сказать, что Кирилл Доронин с детства показывал черты харизматичного лидера. Будущий сооснователь Finiko родился в 1980 году в Казани в семье бывшего предпринимателя и домохозяйки. Доронин рассказывал, что потерял 80% слуха и пользуется слуховым аппаратом.

В детстве много читал и очень любил приключенческие романы Жюля Верна, подростком увлекся тренингами по саморазвитию и интересовался эзотерикой. Парень хорошо учился и после школы легко поступил в Казанский государственный финансово-экономический институт, где изучал менеджмент.

По окончании вуза поработал в компании авторемонтных мастерских «ТРАК-Центре». Но свой бизнес казался более привлекательным. Доронин начал открывать свои индивидуальные предприятия и занимался практически всем: от трудоустройства и подбора персонала до оптовой торговли гелевыми свечами.

Война с кредитами

В 2010 году бизнесмен под псевдонимом Кир Юрин Доронин издал книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов». Автор не только понятным языком объяснял многие юридические тонкости, но и указал для связи личный телефон. Оценив шквал звонков, бизнесмен-писатель быстро основал проекты «КДеньгам» и «ЗакройКредит».

Следующим шагом стала компания по работе с просроченной задолженностью Winlevel Capital, которую Доронин открыл вместе с приятелем Радиком Каримовым. Следом открылось агентство «Эскалат», которое за 30% от суммы долга через суд добивалось передачи проблемного кредита приставам. После долг выкупали у банка за 10–12% стоимости.

За полтора года агентство «Эскалат» открыло около 800 офисов по всей России. Все испортили недовольные клиенты, которым не оказали обещанной помощи, не забыв, правда, взять денег за услуги. В 2017 году агентство закрыли. Но к этому времени уже зрел проект Finiko, который обещал баснословную прибыль. Не вкладчикам, разумеется, а своим создателям.

Без харизмы и таланта

«360» уже рассказывал о финансовой пирамиде Finiko. Многие вкладчики остались без крова и средств к существованию. Но самое удивительное, что далеко не все спешат сообщать о потере денег в полицию.

Маркетолог Феникс Фламм пояснил «360», что для привлечения людей в финансовую пирамиду не нужно обладать какими-то уникальными качествами. Любая такая афера построена по принципу MLM (или multilevel marketing) — многоуровневого или сетевого маркетинга. Хозяин пирамиды должен быть просто активным и общительным человеком.

«Достаточно иметь большую аудиторию в соцсетях или просто проявлять активность в сторону людей, у которых много подписчиков. Тут не нужна какая-то харизма или особая увлеченность: человек просто сообщает информацию о том, что он получил прибыль. Свой личный опыт. И тогда элемент доверия значительно выше», — сказал Фламм.

Он также уточнил, что во многом парадокс успеха любой финансовой пирамиды в том, что вкладчики чаще всего понимают, в чем собираются участвовать. Но почему-то решают, что успеют получить кратковременную прибыль и вовремя выйти. То есть люди вполне сознательно инвестируют деньги.

Секрет успеха

Заведующий базовой кафедрой РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Ляндау подтвердил «360», что в большинстве случаев мошенники, которые создают финансовые пирамиды, пользуются доверием друзей, близких людей. Дальше начинает работать сарафанное радио: приходят друзья друзей, дальние родственники, приятели знакомых.

«То есть круг существенно расширяется. При этом сами организаторы умеют профессионально изобразить, что у них все под контролем, дают гарантии, могут показывать липовые документы, подтверждающие наличие у них активов, резервного фонда, обеспечения обязательств», — сказал Ляндау.

Он отметил, что такие финансовые пирамиды процветают из-за недостаточно активной работы правоохранительных органов. Когда пострадавшие обращаются в полицию, им в ответ рассказывают, что это гражданско-правовые отношения и доказать мошенничество крайне тяжело. Кроме того, ищут организаторов финансовых пирамид, как правило, не слишком успешно.

Деньги уже не вернутся

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов пояснил «360», что в случае признания Кирилла Доронина виновным наказание будет зависеть от многих факторов. Учтут, насколько большой ущерб был нанесен, сколько потерпевших по делу. По мнению юриста, об условном наказании не может идти и речи, независимо от того, в каком регионе пройдет суд.

«Иногда бывает, что наказание по одним и тем же статьям суды регионов назначают по-разному, но не в таком случае. Тут, похоже, мошенничество в особо крупных размерах. Даже при отсутствии судимости срок может быть от семи-восьми лет лишения свободы. А вот шансы у пострадавших вернуть свои деньги не очень велики», — сказал Калинов.

Он пояснил, что, как правило, похищенные средства куда-то выводят и отыскать их следы будет довольно сложно. Возможно, они уже осели на заграничных счетах. Суд удовлетворит иски, предъявленные потерпевшими. Но вот исполнить решения суда приставам не представится возможным: скорее всего, у основателя пирамиды денег уже нет.