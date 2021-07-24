Финансовая пирамида Finiko оставила без денег сотни людей. Уроки МММ не усвоены до сих пор

Казанская компания Finiko прекратила выплачивать деньги своим вкладчикам. Центробанк внес организацию в список финансовых пирамид, а республиканский главк МВД завел уголовное дело. Обманутые вкладчики создали петицию, чтобы привлечь к ответственности организаторов. Многие вложили деньги, предназначенные для лечения и покупки жилья.

Как работала Finiko

Главным лицом компании Finiko является Кирилл Доронин. Он создал Finiko в 2019 году. Основная идея компании была в открытии депозитов с прибылью до 25% в месяц. Создатель утверждал, что на них работают несколько сотен трейдеров, которые вкладывают деньги в бумаги с высоким доходом. Кроме этого предлагались и другие продукты.

Одной из услуг было закрытие просроченного кредита. Клиент переводил 35% от суммы долга на счет компании, которая обещала за счет дохода от взноса погасить кредит за 10 месяцев.

Реальные деньги вкладчиков переводили во внутреннюю валюту CFR (или цифрон), которая якобы была привязана к доллару. До мая этого года доход приходил также в CFR, которые можно было обменять на биткоины и вывести в рубли. С мая вывод средств стал проводиться в криптовалюте FNK, курс которой устанавливала Finiko.

«Мне пришло 1,6 тысячи долларов в виде FNK, выводились они по цене 29 долларов за один токен. В последующем я продала 1 FNK уже за 1,5 доллара. Потеря составила примерно 98%», — рассказала одна из пострадавших.

Слом пирамиды

В декабре 2020 года прокуратура Татарстана организовала проверку и выяснила, что Finiko, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в налоговой и не имеет лицензии трейдера. Всего удалось привлечь около 80 миллионов рублей. По требованию ведомства завели уголовное дело за организацию финансовой пирамиды. Но это не помешало Доронину набрать новых клиентов.

В июле этого года стало известно, что компания прекратила возвращать деньги вкладчикам. Появилась информация, что Доронин получил гражданство Турции.

Сам основатель пирамиды в прямом эфире изначально сказал, что вся эта информация фейк, а вклады вернут, надо только подождать полгода. Он пояснил, что создал новую компанию, чтобы рассчитаться со всеми.

Источник фото: Instagram

Пострадавшие не верят в то, что Доронин вернет деньги. Они удивились тому, что на его призыв вложить деньги в его новое дело многие готовы снова ему поверить.

«Люди идут, то есть будет пострадавших больше и больше. Это какой-то дьявольский план, непонятно, какие козни и когда это прекратится», — возмутились пострадавшие.

Погребенные жертвы

Под обаяние агентов Finiko попали многие. В открытом доступе появились рассказы вкладчиков из закрытых чатов. Они рассказали, что для вложения средств брали банковские кредиты. Погасить их с заработной платы нереально.

Издание «Бизнес Online» пообщалось с несколькими пострадавшими. Бухгалтер из Сочи призналась, что деньги взяла у матери. Она откладывала на покупку жилья и срочную операцию. Всего в Finiko она принесла 10 тысяч долларов.

«Операцию маме надо делать уже в сентябре, но я не знаю на что! Маме нужно срочно менять полностью тазобедренный сустав, она живет в адских болях, не может ходить», — призналась она.

Еще одна пострадавшая из Альметьевска рассказала, что вложила деньги по просьбе мамы, которая взяла кредит в банке. Всего 1,5 миллиона рублей. Всего ей удалось получить в виде процентов почти миллион. Но кредитный депозит так и остался в пирамиде.

По ее словам, у нее ситуация не настолько критическая. Знакомый продал квартиру, автомобиль, занял денег у друзей и вложил в пирамиду 70 тысяч долларов.

«Оттуда он не взял ни рубля. Он копил депозит. У него трое детей, неработающая жена, нет бизнеса, работы, нет постоянного дохода, остались долги. Самому старшему ребенку 14 лет. Все они остались без крова», — поделилась она.

По словам собеседников издания, среди вкладчиков, которые потеряли все, прокатилась волна суицидов. Многие попали в больницы с сердечным приступом.

Жадность и безграмотность

Люди вкладывают деньги в финансовые пирамиды из-за жадности, безграмотности и веры в чудо, которую тоже можно отнести к недостатку знаний. Таким мнением с «360» поделилась независимый финансовый эксперт Наталья Смирнова.

«Я точно не помню, но там гарантировали доходность в 10 или 12% в месяц. Человек в здравом уме понимает, что это 120% годовых. Такую прибыль можно получить с наркопритона или проституции. Это точно будет что-то нелегальное. Но для этого надо включить мозг», — подчеркнула она.

По словам эксперта, как раз финансовой неграмотностью людей и пользуются такие финансовые пирамиды. Они будут ярко рассказывать о высоких доходах, убеждая клиента, что все работает и деньги будут идти. Благодаря такой вере в чудо многие отдают свои сбережения.

Есть еще другой тип людей, которые понимают, что это пирамида, но они считают, что успеют выскочить раньше, чем она рухнет.

«Такие люди были и в 90-е, во времена МММ, „Хопер-Инвеста“ и прочих „Властилин“. Или они еще до сих пор живы сами, или это уже их дети», — не исключила Наталья Смирнова.

Она подчеркнула, что многие просто не понимают, что любые инвестиции — это риск. Что нужно обращаться в финансовую организацию, которая имеет лицензию Центрального банка. Но большинство об этом даже не задумывается.

«Из личного опыта. У меня есть подписчица в Instagram. Если открыть ее профиль, то там написано: „финансовый коуч, учу денежному мышлению“. Недавно она мне написала: „Наталья, Finiko разорилась, а я туда вложила все деньги, помогите, что делать?“ После у меня вообще нет вопросов, как люди туда попадают, потому что такие коучи, которые учат финансам, они тоже туда идут», — пояснила эксперт.

Наталья Смирнова напомнила, что пирамида работает просто: человек вкладывает 10 тысяч рублей и получает проценты. Удостоверившись, что его не обманывают, он вкладывает еще 100 тысяч рублей. Деньги продолжают поступать. Так вложенные суммы все увеличиваются и увеличиваются, продаются квартиры, машины ради вложения. Пока пирамида не разрушится, а вкладчик потеряет все.