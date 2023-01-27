Эксклюзив 27 января 2023, 19:03 Совершивший жесткую посадку во Внуково вертолет попал на фото «360»: появилось фото вертолета, совершившего жесткую посадку во Внуково Телеканал «360»

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В распоряжении «360» появилась фотография вертолета Ми-8, который сегодня, 27 января, потерпел крушение в аэропорту Внуково. Судя по кадру, воздушное судно получило незначительные повреждения.

Вертолет Ми-8 специального летного отряда «Россия» предназначался для перевозки первых лиц государства. Сегодня днем он совершил жесткую посадку сразу после попытки взлета — борт ударился хвостовой частью о землю и задел ее лопастями. В управлении делами президента России сообщили, что вертолет перед взлетом раскрутило, повредился рулевой винт, из-за чего и произошло крушение.

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На момент происшествия в вертолете были только члены экипажа. В ЧП никто не пострадал.

Ранее «360» опубликовал видео с места крушения вертолета Ми-8. В кадр попала обстановка во Внуково.