Эксклюзив 27 января 2023, 15:00 Вертолет раскрутило. В управделами президента рассказали о произошедшем во Внуково Пресс-служба управделами президента РФ: пострадавших при аварии вертолета во Внуково нет

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В московском аэропорту Внуково 27 января произошло ЧП. До взлета вертолет повредил винт. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

«Вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт. Пострадавших нет», — сказала она.

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Вертолет Ми-8 специального летного отряда «Россия» предназначался для перевозки первых лиц государства.