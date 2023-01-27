Эксклюзив 27 января 2023, 17:09 Место жесткой посадки вертолета Ми-8 во Внуково попало на видео Видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 во Внуково появилось в Сети

Читать 360tv в

В Сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8. В кадр попала обстановка во Внуково.

Представителей экстренных служб на месте уже не видно. Судя по онлайн-табло аэропорта, несколько рейсов задерживаются, но в основном не критично — на полчаса-час. Аэропорт продолжает работать.

Реклама

Вертолет Ми-8 специального летного отряда «Россия», предназначавшийся для перевозки первых лиц государства, разбился сегодня днем. Воздушное судно ударилось хвостовой частью о землю и задело ее лопастями. Вертолет тут же отбуксировали на стоянку. На место выехали спасатели.

По данным управления делами президента России, вертолет перед взлетом «раскрутило» , оказался поврежден рулевой винт, из-за чего и произошло крушение. Борт не успел даже оторваться от земли, сообщил Telegram-канал SHOT . Никто не пострадал. По данным источника РИА «Новости», пассажиров в вертолете в тот момент не было — только члены экипажа.