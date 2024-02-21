Происшествия 21 февраля 2024, 20:16 Сотрудница больницы в Донецке пострадала при атаке ВСУ Пушилин: ВСУ обстреляли больницу в Донецке, пострадала сотрудница Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

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Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в центре Донецка. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале, пострадала сотрудница медицинского учреждения.

«Ей оказывается необходимая помощь, состояние средней степени тяжести», — написал Пушилин.

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Снаряд натовского образца попал в лабораторный корпус Республиканской клинической больницы имени Калинина. В здании повредило кровлю, перекрытия и остекление.

Глава Донецка Алексей Кулемзин также подтвердил, что ранения получила 49-летняя женщина. Он опубликовал фото с места происшествия.

Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

Также под обстрел попали три жилых дома и психоневрологический диспансер. Под огнем остаются Донецк, Горловка, Ясиноватский район.

Ранее украинская ракета повредила здание библиотеки имени Крупской в Донецке. Число раненых при обстреле города со стороны ВСУ выросло до шести. Украинские военные продолжают применять против мирного населения кассетные боеприпасы. Трое взрослых и трое детей за день получили ранения из-за разрыва снарядов.