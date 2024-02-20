Происшествия 20 февраля 2024, 14:59 Украинская ракета повредила здание библиотеки имени Крупской в Донецке Кулемзин: число пострадавших при украинском обстреле Донецка выросло до шести

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Количество раненых при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины выросло до шести. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

В Киевском районе пострадали пять мирных жителей, в Куйбышевском районе ранения получила девушка 1988 года рождения. Из-за вражеского обстрела в Донецке временно приостановили движение автобусного и троллейбусного маршрутов № 2 по улице Артема.

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По данным Telegram-канала «Военный Донецк», ракета РСЗО HIMARS прилетела под здание библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе города.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших и одной жертве обстрела.

Корреспондент РИА «Новости» заявил, что украинские боевики ударили по оживленному кварталу в центре Донецка. Женщина, которая погибла из-за атаки, переходила дорогу — осколок снаряда попал ей в голову.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ применили реактивную артиллерию калибра 122 миллиметра и ствольную артиллерию, выпустив в общей сложности 31 снаряд. Повреждения получили три жилых дома и пять объектов гражданской инфраструктуры.