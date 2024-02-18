18 февраля 2024, 17:29
Трое детей в ДНР пострадали от кассетных боеприпасов ВСУ
Пушилин: 6 человек, в том числе 3 детей, пострадали от кассетных боеприпасов ВСУ
Трое взрослых и трое детей 18 февраля получили ранения в результате детонации кассетных боеприпасов ВСУ на территории ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
В Донецке на мине «Лепесток» подорвался мужчина 1968 года рождения. В Горловке из-за сдетонировавшего суббоеприпаса ранения получили мужчина 1968 года рождения и женщина 1966 года рождения.
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В Пантелеймоновке трое мальчиков госпитализировали в тяжелом состоянии из-за взрыва суббоеприпаса. По словам Пушилина, пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Украинские обстрелы повредили шесть жилых домов в Донецке, а также городской дом детского творчества. ВСУ ударили по ДНР ствольной артиллерией натовского калибра, 120-миллиметровыми снарядами из РСЗО словацкого производства, а также беспилотниками.
Накануне ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, в результате произошло частичное обрушение двухэтажного дома, погибли четыре человека.
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Горловка
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