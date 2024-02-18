Происшествия 18 февраля 2024, 17:29 Трое детей в ДНР пострадали от кассетных боеприпасов ВСУ Пушилин: 6 человек, в том числе 3 детей, пострадали от кассетных боеприпасов ВСУ РИА «Новости»

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Трое взрослых и трое детей 18 февраля получили ранения в результате детонации кассетных боеприпасов ВСУ на территории ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Донецке на мине «Лепесток» подорвался мужчина 1968 года рождения. В Горловке из-за сдетонировавшего суббоеприпаса ранения получили мужчина 1968 года рождения и женщина 1966 года рождения.

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В Пантелеймоновке трое мальчиков госпитализировали в тяжелом состоянии из-за взрыва суббоеприпаса. По словам Пушилина, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Украинские обстрелы повредили шесть жилых домов в Донецке, а также городской дом детского творчества. ВСУ ударили по ДНР ствольной артиллерией натовского калибра, 120-миллиметровыми снарядами из РСЗО словацкого производства, а также беспилотниками.

Накануне ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, в результате произошло частичное обрушение двухэтажного дома, погибли четыре человека.