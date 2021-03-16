Сотрудника СБУ обвинили в похищении человека в интересах российской компании

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) в похищении человека в интересах российской компании. По версии следствия, преступление совершили в феврале 2020 года в Харькове.

Злоумышленник с целью незаконного обогащения вступил в преступный сговор с тремя сообщниками. Они якобы похитили экс-главу представительства «одной из финансово-партнерских интернет-сетей российской компании» и потребовали от него 40 тысяч евро и 1,6 миллиона гривен, которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью, рассказало издание «Страна.ua».

Потерпевшему угрожали смертельным исходом, насильственными действиями, а также привлечением к уголовной ответственности по сфабрикованным обвинениям в пособничестве терроризму. На данный момент все фигуранты дела задержаны, им предъявили обвинение.

Накануне россиянина, сотрудничающего со спецслужбами Украины, задержали за разведывательно-подрывную деятельность в Крыму. В его машине обнаружили самодельное взрывное устройство.