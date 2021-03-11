Анонимные сообщения о минировании поступили в 11 школ Томска

Утром в четверг 11 томских школ получили от анонимов сообщения о «минировании». Об этом сообщила местная администрация.

«Звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось. Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ», — передало РИА «Новости» слова замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.

По его словам, скорее всего, это очередная волна «ложных сообщений». Тем не менее спецподразделения тщательно проверяют информацию. Толстоносов напомнил, что за заведомо ложные сообщения об акте терроризма злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

В конце февраля ложная информация о минировании поступила в восемь школ в Санкт-Петербурге. Тогда уроки для старших классов отменили, а начальную школу отправили в соседние учреждения и попросили родителей забрать своих детей по возможности. После сообщения о «минировании» все школы были проверены сотрудниками правоохранительных органов и ничего подозрительного они не нашли.