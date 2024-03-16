Важное 16 марта 2024, 18:34 Сотрудник предприятия получил баротравму при обстреле Белгорода Губернатор Гладков: в Белгороде при обстреле РСЗО Vampire пострадал рабочий РИА «Новости»

Читать 360tv в

На подлете к Белгороду сбили 15 реактивных снарядов Vampire. Обломки ракет упали на территории предприятия, один рабочий получил баротравму. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сбито 15 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire на подлете к городу. <…> По предварительной информации, есть один пострадавший — мужчина, сотрудник предприятия, куда попали обломки, получил баротравму», — заявил он.

Реклама

Пострадавшего, по информации Гладкова, увезли в горбольницу № 2. Глава региона сообщил, что упавшие на территории предприятия в Белгороде обломки ракет вызвали пожар. Еще один фрагмент рухнул в огороде частного дома, взрывная волна повредила теплицу.

Гладков добавил, что в Белгородском районе зафиксировали повреждение линии электропередачи, двух домов и одной машины. По его информации, садовое товарищество «Ромашка» осталось без света.

Утром в Белгородской области перехватили еще восемь снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Погибли два мирных жителя.