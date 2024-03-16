Важное 16 марта 2024, 17:47 ПВО перехватила 15 ракет Vampire над Белгородской областью Минобороны сообщило об уничтоженных над Белгородской областью 15 ракетах Vampire

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Украинские боевики использовали снаряды реактивной системы залпового огня Vampire для удара по Белгородской области. Все ракеты перехватили дежурные средства противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что очередную попытку проведения террористической атаки по гражданским объектам в российском регионе украинские военные предприняли в 16:00 в субботу, 16 марта.

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«Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — подчеркнули в пресс-службе.

Это уже вторая попытка украинских боевиков нанести удар по Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

В первый раз ВСУ запустили в сторону российского региона восемь снарядов рано утром, но все их уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны. На этот раз число украинские боевики увеличили число ракет почти в два раза, но поразить цели не смогли.