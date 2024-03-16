16 марта 2024, 17:47
ПВО перехватила 15 ракет Vampire над Белгородской областью
Минобороны сообщило об уничтоженных над Белгородской областью 15 ракетах Vampire
Украинские боевики использовали снаряды реактивной системы залпового огня Vampire для удара по Белгородской области. Все ракеты перехватили дежурные средства противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что очередную попытку проведения террористической атаки по гражданским объектам в российском регионе украинские военные предприняли в 16:00 в субботу, 16 марта.
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«Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — подчеркнули в пресс-службе.
Это уже вторая попытка украинских боевиков нанести удар по Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.
В первый раз ВСУ запустили в сторону российского региона восемь снарядов рано утром, но все их уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны. На этот раз число украинские боевики увеличили число ракет почти в два раза, но поразить цели не смогли.
Минобороны РФ
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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