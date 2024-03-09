Происшествия 09 марта 2024, 03:35 Массовую атаку беспилотников отразили в Таганроге Губернатор Ростовской области Голубев: массовую атаку БПЛА отразили в Таганроге РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку дронов в Таганроге. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

По его словам, сейчас специалисты уточняют последствия на земле.

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Также этой ночью в Курской области ввели режим ракетной опасности. Губернатор региона Роман Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами. По его словам, работала система ПВО. Позднее стало известно, что военные уничтожили украинский беспилотник.

Днем 8 марта российские силы сбили два дрона в Белгородской области возле села Варваровка. По неуточненным данным — никто не пострадал. На место ЧП прибыли сотрудники спецслужб. До этого системы ПВО сбили два беспилотника около сел Беломестное и Болдыревка под Белгородом.