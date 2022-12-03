Происшествия 03 декабря 2022, 17:29 Сотни мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря в Махачкале Росрыболовство: в Махачкале нашли около 700 мертвых тюленей на берегу Каспийского моря

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Инспекторы Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства сообщили о массовой гибели тюленей в Махачкале. На берегу Каспийского моря обнаружили около 700 погибших животных, сообщила пресс-служба ведомства.

Тюленей нашли на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак — всего было от 650 до 700 погибших животных. В Росрыболовстве отметили, что это число может увеличиться по мере исследования побережья.

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Специалисты пока не установили причины гибели. Они соберут необходимый материал для проведения экспертиз. О находке оповестили экстренные республиканские службы.

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В начале ноября владелец дельфинария в Севастополе выпустил в море четырех афалин. Мужчина признался, что ему было не на что содержать животных. Власти города объявили спасательную операцию — дельфинов принялись искать, потому что шансов на выживание в дикой природе у них практически не было. Спустя несколько дней волонтеры обнаружили двух мертвых дельфинов. Специалисты начали выяснять, те ли это животные, которых выбросил местный предприниматель.