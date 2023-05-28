Происшествия 28 мая 2023, 22:06 Сотни домовладений подтопило на Кубани Около 300 домовладений остаются подтопленными на Кубани Pxhere

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Около 300 домовладений подтоплены в двух районах Краснодарского края после дождей. Ливни обрушились на регион в пятницу, 26 мая. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«О ситуации в Лабинском районе: <…> подтоплены 408 придомовых территорий, в том числе 130 домовладений. О ситуации в Курганинском районе: <…> еще подтоплены 561 придомовая территория, в том числе 168 домовладений», — сказано в сообщении.

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В указанных районах продолжаются работы по откачке воды.

Последствия подтоплений уже устранили в Новокубанском и Кущевском районах. В четырех муниципалитетах в общей сложности вода заходила на 1,3 тысячи придомовых территорий, в числе которых 520 домов, указал оперштаб.

В регионе опять объявлено штормовое предупреждение. Оно продлится с 29 по 31 мая включительно.

В мае паводки подтопили 22 жилых дома и более 200 дворовых территорий в Якутии. В регионе начался ледоход на реке Лене. Из-за этого власти объявили штормовое предупреждение.

Также в мае из-за интенсивного таяния снега затопило несколько сел в Иркутской области. Водя зашла в 109 домов в населенном пункте Преображенка, отметили в региональном МЧС.