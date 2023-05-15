Экология 15 мая 2023, 17:13 Свыше 20 домов затопило в Якутии из-за паводков

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В Якутии паводки подтопили 22 жилых дома и более 200 дворовых территорий. Об этом сообщил ОТР со ссылкой на пресс-службу Госкомобеспечения республики.

В регионе начался ледоход на реке Лене. По этой причине власти объявили штормовое предупреждение, написал RT.

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Ранее в Кировской области подготовили к ликвидации полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), неподалеку от пос. Сейчас специалисты завершили демонтаж сооружений.