Происшествия 12 мая 2023, 07:22 Более 100 домов затопило из-за таяния снега в приангарском селе МЧС: паводок затопил в селе на севере Приангарья более 100 домов Пресс-служба МЧС

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Из-за интенсивного таяния снега затопило несколько сел в Иркутской области. В населенном пункте Преображенка вода зашла в 109 домов. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

«В селе Преображенка Катангского района подтоплены 109 жилых домов и участков, где проживают 215 человек», — уточнили в ведомстве.

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В МЧС обратили внимание, что уровень воды в Нижней Тунгуске уже снизился и составил 944 сантиметра при критической отметке 890 сантиметров.

В Катангском районе ввели режим ЧС. В селе Токма подтопило 17 приусадебных участков и 12 жилых домов, где проживают 36 человек. Спасатели эвакуировали в пункт временного размещения 26 жителей. Уровень воды на реке Непа превышает критическую отметку на полметра.

Сотрудники местных администраций мониторят уровень воды.

Ранее разлившаяся река Волхов затопила город Чудово в Новгородской области.