Происшествия 12 июля 2023, 08:26 Состояние отравившихся молочной продукцией детей в Орске стабилизировалось Губернатор Оренбургской области Паслер: состояние отравившихся в Орске детей стабильное РИА «Новости»

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Молочной продукцией в Орске отравились 36 детей, девять из них госпитализировали. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в Telegram-канале, что состояние пострадавших стабильное. Поставки с Новотроицкого молокозавода приостановили.

«Все дети в Орске, которым потребовалась медицинская помощь в связи с пищевым отравлением, в стабильном состоянии», — объявил он.

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За медицинской помощью, по информации губернатора, обратились 36 человек. Госпитализировали девять из них, жизни детей ничего не угрожает. Денис Паслер сообщил, что у остальных симптомы отравления исчезли, врачи осмотрят их на дому.

Предполагаемым источником отравления стал определенный продукт Новотроицкого молокозавода. Губернатор сообщил, что поставки с этого предприятия в соцучреждения и розничную сеть приостановили. В Орск выехали представители Минздрава Оренбургской области. Правоохранители и Роспотребнадзор начали проверку.

Массовое отравление случилось после того, как воспитанников нескольких детсадов Орска накормили йогуртом. Первые жалобы поступили вечером 11 июля.