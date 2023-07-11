11 июля 2023, 22:10
Массовые отравления произошли в детских садах Орска
Минздрав Оренбургской области: в детских садах Орска массово отравились дети
Медики зафиксировали массовое отравление сразу в нескольких детских садах Орска в Оренбургской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Министерства здравоохранения.
В ведомстве рассказали, что вечером 11 июля в скорую помощь стали поступать звонки от родителей, которые сообщали о рвоте у своих детей.
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«В настоящий момент сотрудники скорой помощи, педиатры городской детской больницы и инфекционисты осматривают детей», — отметили в Минздраве.
В связи с этим происшествием медслужбу Орска усилили и приготовили места для возможной госпитализации детей. Глава Минздрава области Татьяна Савинова выехала в Орск вместе со специалистами областной инфекционной больницы.
В конце июня 13 детей, отдыхающих в санатории «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области, попали в больницу с неизвестной кишечной инфекцией. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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