Происшествия 12 июля 2023, 05:17 Названа предварительная причина массового отравления детей в Орске Администрация Орска: 8 детей госпитализированы с отравлением после употребления йогурта Freepik

Читать 360tv в

Восемь детей госпитализировали с подозрением на пищевое отравление после употребления, предположительно, йогурта Новотроицкого молокозавода. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале администрации города.

В сообщении сказано, что бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям от трех до шести лет. У всех пациентов были одинаковые симптомы и все они воспитываются в детских садах из разных районов региона. По предварительной информации, источником инфекции является йогурт Новотроицкого молокозавода.

Реклама

«Госпитализировано восемь пациентов, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей», — сказано в публикации.

Сейчас Роспотребнадзор занимается противоэпидемическими мероприятиями, собирают биологические материалы для лабораторных исследований. Кроме того, приняли решение убрать из оборота все молочные продукты вышеуказанного предприятия и остановить производства до завершения проверки.

Ранее появилась информация о массовых отравлениях в ряде детских садов Орска в Оренбургской области. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, вечером 11 июля родители начали звонить в скорую помощь с жалобами на рвоту у детей.