Происшествия 04 февраля 2023, 13:46 Снаряды ВСУ прямой наводкой ударили по крышам домов Донецка Мэр Донецка Кулемзин сообщил о прямых попаданиях снарядов ВСУ в крыши жилых домов РИА «Новости»

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Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он отметил, что боевики обстреляли Киевский район.

«Прямое попадание в кровлю четырехэтажного жилого дома по улице Артема. Полностью уничтожены кровля, стены квартиры на четвертом этаже и перекрытие между четвертым и третьим этажами», — рассказал Кулемзин.

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По словам мэра, другой снаряд попал в крышу пятиэтажки по улице Россини. Взрывная волна повредила остекление многоквартирного дома. Кулемзин подчеркнул, что сейчас ведутся поиски человека, который мог пострадать при обстреле.

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Всего ВСУ выпустили по самому густонаселенному району Донецка 10 ракет. Город начали обстреливать в 11:54 со стороны населенного пункта Ласточкино.

Ранее ВСУ ударили по Донецку ракетой AGM-88 HARM. Кулемзин рассказал о мощном взрыве, который прогремел в центре города.