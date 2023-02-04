Важное 04 февраля 2023, 12:15 ВСУ выпустили 10 ракет по самому густонаселенному району Донецка Мэр Кулемзин: ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

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Киевский район Донецка оказался под огнем ВСУ. Противник выпустил как минимум 10 ракет из РСЗО, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Во время атаки произошло прямое попадание в жилой дом.

По данным чиновника, украинские военные начали обстреливать Киевский район города в 11:54 с позиций в населенном пункте Ласточкино. По жилым кварталам выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня.

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«Произошло прямое попадание в многоквартирный дом. Информация уточняется», — написал Кулемзин.

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В местном паблике «Типичный Донецк» уточнили, что снаряд попал в дом в районе Северного автовокзала. На кадрах с места ЧП видно, что в результате в здании снесло часть верхнего этажа. Данные о пострадавших уточняются.

Помимо этого, по предварительной информации, прилеты зафиксировали на улицах Батищева, Университетской, Шахтерской площади.

«По информации очевидцев, произошли прямые попадания в многоквартирные дома по улице Артема — возле ресторана „Адачи“, по улице Университетской — возле кафе „Зимний сад“», — добавил мэр.

Он уточнил, что получал сообщения о неразорвавшемся снаряде на улице Университетской.