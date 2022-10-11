ВСУ ударили по Донецку ракетой AGM-88 HARM | 360°

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ВСУ ударили по Донецку ракетой AGM-88 HARM

СЦКК ДНР сообщил об атаке ВСУ по Донецку из ракеты HARM

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Украинские военные запустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM в Ворошиловский район Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации огня.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о мощном взрыве, который прогремел в центре города, сообщило ТАСС. При этом Кулезмин предположил, что возможно речь о падении на Донецк снаряда, который выпустили украинские силовики.

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«В 18:31 по городу Донецку, Ворошиловский район, противником выпущена одна противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM», — говорится в сообщении СКК в Telegram-канале.

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Глава Донецка Алексей Кулемзин призвал горожан не выходить на улицу без острой необходимости. Информация о последствиях обстрела сейчас уточняется.Также мэр сообщил, что украинский снаряд упал недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.

Накануне украинские военные атаковали Стаханов в Луганской Народной Республике. По данным представительства ЛНР в СЦКК, ВСУ ударили по Стаханову ракетами HIMARS.

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