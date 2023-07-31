31 июля 2023, 19:51
Снаряды времен Второй мировой нашли на юго-западе Москвы
Источник «360»: 375 снарядов времен ВОВ нашли рядом с железной дорогой в Москве
В Хорошевском районе Москвы недалеко от железнодорожных путей обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
«375 боеприпасов калибра 20 миллиметров нашли на улице Розанова», — уточнил он.
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В настоящее время на месте работают специалисты. Правоохранители оцепили место происшествия. Обстоятельства уточняются.
Ранее боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Даниловском районе столицы. Это произошло во время строительства стадиона. Недалеко от места опасной находки располагается спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова.
В первых числах июня саперы обезвредили снаряд времен ВОВ в Волоколамске. Его нашли в деревне Тимонино.
Оружие
Великая Отечественная война
Москва 2023
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