Эксклюзив 31 июля 2023, 19:51 Снаряды времен Второй мировой нашли на юго-западе Москвы Источник «360»: 375 снарядов времен ВОВ нашли рядом с железной дорогой в Москве Пресс-служба МВД

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В Хорошевском районе Москвы недалеко от железнодорожных путей обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

«375 боеприпасов калибра 20 миллиметров нашли на улице Розанова», — уточнил он.

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В настоящее время на месте работают специалисты. Правоохранители оцепили место происшествия. Обстоятельства уточняются.

Ранее боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Даниловском районе столицы. Это произошло во время строительства стадиона. Недалеко от места опасной находки располагается спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова.

В первых числах июня саперы обезвредили снаряд времен ВОВ в Волоколамске. Его нашли в деревне Тимонино.