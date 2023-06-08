Эксклюзив 08 июня 2023, 11:10 Артиллерийские снаряды времен Второй мировой нашли при строительстве стадиона на юге Москвы Источник «360»: снаряды времен ВОВ нашли на месте строительства стадиона на юге Москвы

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В Даниловском районе Москвы нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «360» источник.

«Снаряды обнаружили утром в четверг на юге столицы, в Даниловском районе, на улице Восточная», — отметил источник.

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Он уточнил, что недалеко от места опасной находки расположен спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова. Боеприпасы обнаружили во время строительства стадиона.

«При проведении работ по поиску взрывоопасных предметов нашли два артиллерийских снаряда 122 миллиметра и взрыватель к ним», — заключил источник.

В середине мая минометный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли у АЗС в Зеленограде.