Подмосковье 06 июня 2023, 23:08 Подмосковные саперы обезвредили снаряд времен ВОВ в Волоколамске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Взрывотехники поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили в деревне Тимонино городского округа Волоколамск.

По словам замначальника части Дениса Совенкова, в службу экстренной помощи «Система-112» обратился местный житель. Мужчина увидел боеприпас в лесном массиве в километре от жилого массива. Прибыв на указанное место, саперы идентифицировали опасную находку как 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ.

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«Используя специальный контейнер, спасатели перевезли боеприпас на полигон и обезвредили, согласно инструкции. Работники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО „Мособлпожспас“ обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб округа с момента обнаружения снаряда и до его ликвидации», — отметил Совенков.

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