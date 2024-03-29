Происшествия 29 марта 2024, 14:11 Снаряд ВСУ рухнул на гараж частного дома в Шебекине Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, повредили гараж и газопровод РИА «Новости»

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Украинские войска 29 марта обстреляли город Шебекино. Жители не пострадали. Снаряды попали в гараж жилого дома и пробили газопровод, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть прямое попадание снаряда в гараж частного жилого домовладения», — заявил он.

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Осколки снарядов, по данным губернатора, пробили газопровод, посекли фасады, крыши и заборы двух домов. Вячеслав Гладков сообщил, что аварийная служба выехала к месту обстрела.

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