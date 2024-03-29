Происшествия 29 марта 2024, 11:38 ВСУ обстреляли деревню в Курской области Старовойт: ВСУ нанесли удар по деревне Внезапное в Курской области РИА «Новости»

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Украинские боевики утром в пятницу атаковали деревню Внезапное в Кореневском районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня утром со стороны Украины обстреляли деревню Внезапное Кореневского района. В центре населенного пункта насчитали семь прилетов», — написал он.

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Старовойт отметил, что в результате повреждений в настоящее время в деревне отсутствует электроснабжение.

«Аварийные бригады начнут ремонт, как только будет безопасно. Информация о возможных повреждениях имущества уточняется, — добавил губернатор.

Днем ранее под обстрелом ВСУ оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Старовойт сообщал, что повреждения получили шесть жилых домов мирных жителей, осколки посекли фасады, выбили окна, разрушили дворовые постройки и повредили заборы участков.