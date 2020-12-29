СМИ: все пропавшие 17 моряков могли остаться в «Онеге»

«Затонувшее судно находится на глубине 130 метров. Вероятнее всего, большинство из 17 человек находятся в затонувшем судне», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место крушения траулера хотят отправить глубоководный подводный аппарат из Мурманска. Он может работать на глубине до 350 метров. К месту крушения он сможет подплыть утром 31 декабря.

В понедельник, 28 декабря, стало известно, что судно «Онега» с рыбаками на борту затонуло в Баренцевом море недалеко от Новой Земли. Спасены только два человека. Остальные считаются пропавшими без вести. По предварительной версии, траулер затонул из-за обледенения в условиях шторма. СК открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил 28 декабря днем траура. Он заявил о том, что семьям моряков окажут материальную поддержку в виде одного миллиона рублей.