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    29 декабря 2020, 15:02

    СМИ: все пропавшие 17 моряков могли остаться в «Онеге»

    Наза Салех Захи

    Все пропавшие 17 моряков, возможно, находятся на борту затонувшего судна «Онега». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

    «Затонувшее судно находится на глубине 130 метров. Вероятнее всего, большинство из 17 человек находятся в затонувшем судне», — сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что на место крушения траулера хотят отправить глубоководный подводный аппарат из Мурманска. Он может работать на глубине до 350 метров. К месту крушения он сможет подплыть утром 31 декабря.

    В понедельник, 28 декабря, стало известно, что судно «Онега» с рыбаками на борту затонуло в Баренцевом море недалеко от Новой Земли. Спасены только два человека. Остальные считаются пропавшими без вести. По предварительной версии, траулер затонул из-за обледенения в условиях шторма. СК открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил 28 декабря днем траура. Он заявил о том, что семьям моряков окажут материальную поддержку в виде одного миллиона рублей.