Семьям погибших моряков с «Онеги» выплатят по миллиону рублей

Власти Заполярья пообещали выплатить семьям погибших членов экипажа рыболовецкого судна «Онега» по одну миллиону рублей. Траулер затонул накануне, судьба 17 моряков до сих пор неизвестна.

«Правительство Мурманской области окажет поддержку семьям. Каждая семья получит материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Кроме того, сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи», — заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем видеообращении. Оно опубликовано в Instagram.

Утром в понедельник, 28 декабря, стало известно, что судно «Онега» затонуло в Баренцевом море, рядом с Новой Землей. На борту находились 19 человек. Спасти удалось лишь двоих. Поисково-спасательные операции продолжаются.

В Мурманской области 29 декабря объявлено днем траура. Чибис подчеркнул, что произошедшее — горе не только для семей пропавших без вести, но также «для всего города, горе для всего Севера». Он принес соболезнования всем родным моряков.

Свои соболезнования ранее принесли президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и патриарх Кирилл.