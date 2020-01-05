СМИ сообщили о новых взрывах у посольства США в Багдаде

В районе дипмиссии разорвались по меньшей мере три минометных снаряда, рассказали Reuters источники в полиции. По данным Al Arabiya, в результате попадания ракеты в жилой дом, который находится неподалеку от посольства США, пострадали местные жители.

Накануне в особо охраняемой «зеленой зоне», где располагаются правительственные учреждения и иностранные дипмиссии, разорвался снаряд, в результате никто не пострадал. Также были обстреляны жилой район иракской столицы и американская военная база к северу от Багдада. Ранения получили восемь человек.

31 декабря сторонники иракской шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» попытались взять штурмом американское посольство. Это произошло в ответ на гибель членов группировки при ударе американских беспилотников. Для защиты дипмиссии применили слезоточивый газ.

Удар американских военных был нанесен в ответ на массированный обстрел иракской базы вблизи города Киркук тремя днями ранее. В результате погиб один американский подрядчик, несколько граждан США и Ирака получили ранения.

После попытки штурма дипмиссии США в ночь на 3 января убили главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Американцы считают его ответственным за нападение на базу в Киркуке и попытку штурма своего посольства.