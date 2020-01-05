Появилось видео с места ракетного обстрела в Багдаде

В соцсетях опубликовали фото и видео из Багдада, где разорвалось несколько ракетных снарядов. На кадрах видны поврежденные автомобили, а также разрушенное бетонное ограждение.

Один из пользователей указал, что видео было снято вблизи отеля Rotana неподалеку от посольства США в Ираке.

Вечером 4 января Багдад подвергся ракетному обстрелу. Один из снарядов разорвался в особо охраняемой «зеленой зоне» в центре иракской столицы. Несколько ракет были выпущены по военно-воздушной базе «Балад» на севере города, а также по жилому кварталу аль-Джадрия. На базе «Балад» находятся в том числе американские военные.

Также из минометов обстреляли правительственные здания в провинции Найнава на севере Ирака. Эти здания используют в том числе американские военнослужащие.

Иракские власти сообщили, что в результате обстрелов никто не погиб. По данным местных СМИ, восемь человек получили ранения.