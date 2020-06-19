СМИ: ранивший двух сотрудников ДПС на Ленинском проспекте очнулся

Состояние молодого человека улучшилось, но по-прежнему тяжелое, поэтому пока его не могут допросить следователи, заявил собеседник издания.

Чуть раньше стало лучше и раненым сотрудникам ДПС, одного из них уже перевели из реанимации в обычную палату. Источник «360» в медицинских кругах сообщал, что у полицейского множественные огнестрельные ранения. Второй пострадавший пока еще в реанимации, но уже в сознании.

Инцидент произошел 15 июня. Молодой человек напал на полицейских и начал стрелять в упор, когда те оформляли протокол на водителя такси. Они ранили мужчину, в итоге всех троих в тяжелом состоянии увезли в реанимацию.

В Следственном комитете заявили, что мужчина открыл огонь «беспричинно». В обстоятельствах разбираются различные службы.