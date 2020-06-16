15 июня 2020 года молодой мужчина 1995 года рождения, находясь на проезжей части вблизи жилых домов, расположенных по Ленинскому проспекту в городе Москве, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей СК РФ по Москве

Оба сотрудника правоохранительных органов получили тяжелые ранения, однако смогли задержать нападавшего. Для этого один из полицейских открыл встречный огонь.

В результате все трое получили различные ранения — их доставили в лечебные учреждения. У Следственном комитете уточнили, что оба сотрудника сейчас находятся в реанимации. В каком отделении лежит нападавший, которого тоже госпитализировали, не уточняется.

После нападения на сотрудников ДПС следователи провели обыск в квартире стрелка и его знакомых. Там правоохранители обнаружили сумку с личным дневником мужчины. Полицейские опросили сожителей нападавшего — они рассказали, что были знакомы с ним, но в последнее время общались крайне редко, потому что стрелок вел себя замкнуто.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Сейчас они выясняют мотивы и причины нападения и определяют, были ли у стрелка помощники.