Один из сотрудников ДПС пошел на поправку после стрельбы на Ленинском проспекте

Одного из сотрудников ДПС, в которых стрелял житель Ингушетии, выписали из реанимации и перевели в обычную палату. Он идет на поправку. Об этом «360» рассказал источник в медицинских кругах.

У правоохранителя были «множественные огнестрельные ранения — грудной клетки справа, правого плеча, правой кисти, лобной и теменной областей», рассказал источник «360».

Состояние второго пострадавшего сотрудника тоже улучшилось, он в сознании, но пока все еще находится в реанимации. Об этом рассказал собеседник ТАСС.

Стрельба на Ленинском проспекте произошла в понедельник, 15 июня. Сотрудники ДПС оформляли протокол на водителя такси, и в этот момент к ним подошел мужчина и начал стрелять в упор. Им удалось открыть ответный огонь и задержать преступника. Всех троих доставили в реанимацию.

Позже выяснилось, что у стрелка дома экстремистская литература, а в телефоне — видео с нападениями на полицейских. Его действия теперь расценивают как «экстремизм».