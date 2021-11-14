facebook_pixel
    14 ноября 2021, 19:13

    СМИ: погибшие после падения в московском метро были братьями

    РЕН ТВ: двое погибших после случая с падением на рельсы в метро Москвы были братьями

    Анатолий Минкин

    Погибший на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро спасал своего брата. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

    СМИ: погибшие после падения в московском метро были братьями

    Мужчина упал под поезд в минувшую субботу, 13 ноября. Как сообщил столичный департамент транспорта, на рельсы пассажир упал, когда пытался спасти от падения второго человека. Выживший сбежал с места происшествия.

    По данным СМИ, спустя некоторое время его нашли мертвым на улице Свободы. На теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.

    По словам собеседника журналистов, это был брат мужчины, который погиб после падения на пути.

    Знакомый с ситуацией собеседник пояснил, что один из фигурантов происшествия в тот вечер поругался с девушкой и отправился в метро. Брат в это время находился рядом и удержал его от падения на рельсы.