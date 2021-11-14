СМИ: погибшие после падения в московском метро были братьями

Погибший на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро спасал своего брата. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

Мужчина упал под поезд в минувшую субботу, 13 ноября. Как сообщил столичный департамент транспорта, на рельсы пассажир упал, когда пытался спасти от падения второго человека. Выживший сбежал с места происшествия.

По данным СМИ, спустя некоторое время его нашли мертвым на улице Свободы. На теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.

По словам собеседника журналистов, это был брат мужчины, который погиб после падения на пути.

Знакомый с ситуацией собеседник пояснил, что один из фигурантов происшествия в тот вечер поругался с девушкой и отправился в метро. Брат в это время находился рядом и удержал его от падения на рельсы.