Погибший в московском метро пытался спасти пассажира

Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена остановили из-за упавшего под поезд человека. Он пытался спасти от падения другого пассажира, который выжил и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что на рельсы прыгнул мужчина, но его попытался остановить от необдуманного поступка другой пассажир, который упал под поезд и погиб. Все произошло на станции «Сходненская». Спасенный мужчина сбежал с места происшествия.

«Мы не знаем, что толкнуло его на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист

получил психологическую травму», — заявили в Дептрансе.

Причину по которой, выживший пассажир чуть не оказался на рельсах — будет определять суд.

«Если суд решит, что это произошло умышленно — он будет нести ответственность в соответствии с законом, а также будет обязан возместить ущерб и Московскому метро», — сказано в сообщении.

В результате происшествия отменили порядка 20 поездов метро. Пассажира, скрывшегося с места происшествия, ищут сотрудники полиции и службы безопасности метро.

Сейчас движение поездов восстановлено, отметило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. «Погибшего достали, метро поехало», — привело агентство слова своего собеседника.