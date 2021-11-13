Мужчину, который сбежал после происшествия в московском метро, нашли мертвым на улице, сообщил РЕН ТВ. За несколько часов до этого он убежал со станции «Сходненская, после того как под поезд упал и погиб пытавшийся его спасти человек.

По данным РЕН ТВ, тело мужчины нашли на улице Свободы в нескольких километрах от станции метро «Сходненская».

В субботу, 13 ноября, движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена было остановлено из-за упавшего под поезд человека. Как пояснили в столичном департаменте транспорта, мужчина пытался спасти другого пассажира, но погиб сам. Спасенный же мужчина сбежал с места происшествия.

В Дептрансе Москвы подчеркнули, что намерены обращаться в суд после гибели человека. Из-за происшествия было отменено порядка 20 поездов метро. Движение поездов на «фиолетовой» ветке было задержано.