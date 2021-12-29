СМИ назвали причину гибели летчика упавшего в Удмуртии Ми-2

Названа причина гибели пилота упавшего в Удмуртии вертолета Ми-2. По данным Telegram-канала Mash, причина в сочетании нескольких травм.

В ходе аварии Дамир Гафуров получил разрыв легких, у него открылись внутреннее и наружное кровотечение, была сломана нога, а также произошли переломы ребер и позвонков. За 10 часов, что его искали, пилот к тому же потерял много крови. Сейчас врачи выясняют, можно ли было спасти Гафурова, если бы его вместе с пассажиром нашли раньше.

При этом у Гафурова не нашли признаков обморожения, хотя тот несколько часов лежал на одиннадцатиградусном морозе.

Пассажир же упавшего вертолета отделался переломом таза и локтя. Сейчас пострадавший уже находится в сознании. При этом ухудшения в его состоянии нет. О случившемся мужчина не помнит, он «заработал» ретроградную амнезию. Сейчас с ним работают реаниматологи, травматологи, комбустиологи.

Ранее сообщалось, что разбившийся вертолет эксплуатировался без перерыва 36 лет. Ми-2 — очень старая модель, запчасти к ней найти практически невозможно.