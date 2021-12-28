Упавший в Удмуртии вертолет эксплуатировался больше 30 лет

Почти 36 лет без перерыва эксплуатировался вертолет, потерпевший в понедельник крушение в Удмуртии. Так сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на авиационные службы.

Разбившийся Ми-2 принадлежал «Казанскому авиапредприятию». В 2019 году замдиректора этой организации осудили по делу о воровстве деталей, дали 2,5 года условно и при этом оставили работать. В парке есть несколько Ми-2. Такие вертолеты крупные компании не используют — машина старая, запчастей не достать. Пока даже не ясно, был ли вертолет снабжен бортовым самописцем.

Пострадавший при крушении Ми-2 в Удмуртии пассажир будет жить. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но угрозы для жизни нет. Пилот скончался из-за сильного мороза на месте падения.