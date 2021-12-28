Пассажир упавшего в Удмуртии вертолета отделался переломом таза и локтя

В Завьяловском районе Удмуртии произошло крушение вертолета Ми-2. В результате 53-летний пассажир смог выжить, однако его состояние сейчас оценивают как тяжелое. Об этом сообщили IZHLIFЕ со ссылкой на заведующего отделением реанимации Первой Республиканской клинической больницы Павла Тверитнева.

Сейчас пострадавший уже пребывает в сознании. При этом ухудшения в его состоянии не отмечается. При этом о случившемся мужчина не помнит, он заработал ретроградную амнезию. Сейчас с ним работают реаниматологи, травматологи, комбустиологи. Пилот, который управлял вертолетом, скончался.