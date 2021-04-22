Двигающийся объект нашли под водой в районе, где пропала индонезийская подлодка

Спасатели с помощью гидролокатора на короткое время зафиксировали под водой в районе исчезновения индонезийской подлодки KRI Nanggala-402 двигающийся предмет. Об этом сообщил представитель ВМС Индонезии адмирал Джулиус Видджоджоно.

По его словам, этот объект двигался со скоростью 2,5 узла в час, передал «Интерфакс». Адмирал отметил, что через некоторое время контакт с объектом пропал. Поэтому пока рано говорить о том, что этот предмет мог быть подлодкой.

Спасатели продолжают поиск в районе к северу от острова Бали, где ранее была потеряна связь с подлодкой после ее погружения. На бору в тот момент находились 53 человека.

Кроме того, сотрудники ВМС полагают, что нефтяное пятно, которое накануне было обнаружено на месте погружения, вероятно, принадлежит этой подлодке.

Перед исчезновением в среду подлодка принимала участие в торпедных учениях в районе острова Бали. Предварительно, судно может находиться на глубине около 700 метров. В результате Индонезия попросила помочь в поиске пропавшей субмарины Сингапур и Австралию.