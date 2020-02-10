Смертельная авария на Кутузовском проспекте попала на видео

На Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб, еще четверо пострадали в результате аварии с участием маршрутки. Столкновение попало на видео.

Авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе Славянского бульвара, дом 9, корпус 1. Как видно на опубликованном в соцсетях видео, автомобили двигались навстречу друг другу, в какой-то момент легковушка пересекла разделительную полосу и врезалась в микроавтобус.

От удара легковой автомобиль развернуло, он перекрыл движение на нескольких полосах. Маршрутное такси проехало дальше во встречном направлении, а потом остановилось.

По информации РИА «Новости», в аварии погиб один человек, пострадали четверо. На фотографиях с места происшествия видно, что пострадавший легковой автомобиль — машина такси.

В Тwittеr департаменте транспорта сообщали, что после аварии движение в сторону области было затруднено. Сейчас Кутузовский проспект уже освободили.