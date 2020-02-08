Лихачи за рулем и развоз до смертельной усталости. Что не так с московским каршерингом и такси

Автомобили каршеринга и такси для Москвы стали синонимом общественного транспорта. Вместе с популярностью растет и количество аварий. Причем пугающими темпами. Почему полюбившийся москвичам вид транспорта так опасен, и кто в этом виноват — в материале «360».

Больше внимания

Количество автомобилей каршеринга на дорогах Москвы в прошлом году увеличилось почти в два раза. А количество аварий с их участием выросло до 421 случая. Это в 2,5 раза больше, чем за год до этого. Как сообщил «Интерфакс», с таким отчетом выступил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения столицы Артур Шахбазян.

Он уточнил, что более чем в два раза увеличилось количество смертельных аварий с участием водителей за рулем арендованных автомобилей. 14 случаев в прошлом году против шести годом ранее.

«Каршеринг — самый быстро развивающийся транспорт в Москве. За год количество поездок удвоилось, количество машин тоже практически увеличилось в два раза», — сказал Артур Шахбазян.

Он уточнил, что водителям арендованных автомобилей начнут уделять больше внимания с точки зрения обеспечения безопасности движения.

В прошлом году увеличилось и количество аварий с участием такси. За год рост составил 80% — 1693 случая. Количество жертв также увеличилось с 36 в 2018- м до 43 человек в прошлом году.

«Это связано с тем, что такси пользуются все большей популярностью: за последний год количество поездок на такси выросло на 15%», — пояснил представитель ЦОДД.

Регулирование и контроль

Каршерингу требуется регулирование и четкие правила по отбору водителей, чтобы не допускать до машин тех, кто только недавно сел за руль. Об этом «360» заявил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов

«Операторы каршеринга прекрасно знают, о чем идет речь. Они уже давно сами регулируют свой бизнес. И за руль дорогих, премиальных автомобилей, допускают только тех людей, у которых есть подтвержденный стаж вождения более пяти или семи лет», — заявил он.

По словам эксперта, за водителем, который берет автомобиль премиум-класса в аренду следят очень внимательно. Изучают его манеру вождения, за тем, как он выполняет условия договора. Поэтому в фирмах — каршеринга автомобили марок BMW, Mercedes, Porsche и Maybach обычно в хорошем состоянии.

«Когда у машины стоимость аренды невелика, она арендуется не пойми кем и дальше соответственно эта машина становится участницей различных аварий и сводок», — пояснил Петр Шкуматов.

Он пояснил, что лучше всего для всех клиентов операторов каршеринга сделать фильтр по стажу управления машиной.

«То есть водитель со стажем менее пяти лет не должен иметь возможности сесть за руль. Это решит на самом деле практически все проблемы. Действующие правила только для бизнес-класса. Для эконома такого нет», — отметил эксперт и пояснил, что это нужно зафиксировать в законе. Но пока власти просто ленятся или не хотят заниматься этим вопросом. Хотя соответствующие правила назрели уже давно.

Говоря о ситуации с таксистами Петр Шкуматов признался, что в этом случае систему исправить сложнее. Здесь есть экономические тонкости, которые необходимо учитывать. Большинство аварий с участием таксистов объясняется тем, что водители постоянно перерабатывают.

«В итоге приводит к тому, что человек засыпает за рулем, начинает вести себя неадекватно. То есть возникают те самые последствия, которые мы видим на дорогах», — пояснил Петр Шкуматов.

Он подчеркнул, что для изучения рынка такси изнутри, он сам начал заниматься извозом. По его словам, за восемь часов он зарабатывал от трех до 3,5 тысяч рублей в зависимости от дня. Примерно столько же в день уходит на аренду и бензин у простого водителя. То есть нужно сидеть за рулем полную смену, чтобы только выйти в ноль и после этого начать зарабатывать.

«Тут есть две проблемы. То, что все участники рынка и власти отрицают экономические причины повышенной аварийности в такси», — отметил эксперт.

По мнению Петра Шкуматова для снижения аварийности на дорогах: агрегаторам нужно снизить свою комиссию и позволить водителям за смену получать хотя бы минимальный доход.

«Это необязательно приведет к повышению цен на поездки. Просто надо немного аппетиты умерить и все, потому что 30% комиссии — это слишком много», — пояснил эксперт.

По словам Шкуматова, из-за сложившейся ситуации с заработком нормальные водители бегут из такси, а им на смену приходят люди, которые плохо водят. Он пояснил, что вина за это лежит на агрегаторах, которые в конкуренции между собой начали снижать цены. Но делать они стали это не за счет собственных денег, за счет зарплат водителей.