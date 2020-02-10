Жертвой аварии на Кутузовском проспекте стал один человек. Еще 6 человек пострадали

Такси и микроавтобус столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. В результате ДТП один человек погиб, шестеро пострадали.

Как сообщил РЕН ТВ, все случилось недалеко от станции «Славянский бульвар». В микроавтобусе находились граждане Белоруссии. Погибший — водитель легковушки.

На место приехала полиция и скорая помощь. Из-за аварии движение на Кутузовском проспекте затруднено на участке от «Славянского бульвара» до ТЦ «Времена года». Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что четыре полосы перекрыты. Что стало причиной ДТП пока не известно.