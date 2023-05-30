Эксклюзив 30 мая 2023, 09:09 «Слышала, как беспилотник жужжал». Москвичка — об атаке дрона на Профсоюзной улице Жительница дома на Профсоюзной улице заявила, что слышала звук БПЛА Телеканал «360»

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Жительница Профсоюзной улицы в Москве, которая подверглась атаке беспилотников сегодня утром, рассказала «360» о случившемся. Евгения заявила, что слышала звук дрона.

Сама москвичка живет на 14-м этаже, а БПЛА, по предварительной информации, влетел на 16-й. По ее словам, взрыва она не слышала — был звук удара об стену, который напугал собак.

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«Слышала, как беспилотник жужжал», — заявила Евгения.

Она добавила, что все произошло около 05:00. Ранее «360» опубликовал кадры с места происшествия. На них можно увидеть разбитое окно на одном из верхних этажей дома.

Беспилотники атаковали несколько домов в Москве утром 30 мая. Известно также о случаях на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал. Он отметил, что ряд зданий получил небольшие повреждения. Собянин попросил москвичей доверять только проверенной информации.